الشارقة بطل مهرجان كرة القدم تحت 10 سنوات

فاز فريق الشارقة بالمركز الأول لفئة 10 سنوات في مهرجان كرة القدم، الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي على ملاعب ناديي الشارقة وخورفكان، بمشاركة ثمانية أندية. ونال خورفكان المركز الثاني وجاء البطائح في المركز الثالث. وحصل لاعب الشارقة مانع جمال على جائزة أفضل لاعب، وحارس مرمى البطائح عبدالله خليفة على جائزة أفضل حارس، وفهد علي من خورفكان على جائزة الهدّاف.

حضر الختام في ملعب نادي الشارقة الرياضي وتوج الفائزين، عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي عبدالله سلطان، وعضو مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي البطائح ومشرف عام المراحل السنية، فيصل جعفر، ومدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير محمد عبيد الحصان، ورئيس قسم الاحتراف إبراهيم سيف بن غافان، ورئيس قسم الألعاب الفردية، جاسم الدوخي.

وأثنى محمد عبيد الحصان على تميز مستوى اللاعبين في هذه المرحلة المبكرة، وبروز مواهب كثيرة واعدة، مؤكداً أن البطولة ستتواصل على صعيد فئتي تحت 11 و13 عاماً حتى نهاية الشهر الجاري.