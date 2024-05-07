صرخة «وصلاوية» نحو اللقب

فاز الوصل على البطائح (4-1)، أمس، على استاد خالد بن محمد في الشارقة، ضمن مباريات الجولة الـ22 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة، متربعاً على صدارة الترتيب، وفي الجولة نفسها واصل شباب الأهلي الضغط على «الإمبراطور»، بفوزه على الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصبح رصيده 46 نقطة في المركز الثاني، أما العين فقد عاد إلى الانتصارات، بفوزه على خورفكان بهدف دون رد، بينما أشعل الإمارات صراع البقاء، بتغلبه على اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف.

وحسم الوصل مباراته أمام البطائح في الشوط الأول، بعدما لعب خمينيز كرة عرضية، وقابلها كايو كانيدو برأسه في المرمى (13)، وأضاف علي صالح الهدف الثاني من متابعة لكرة مرتدة داخل منطقة الجزاء (20)، قبل أن يعزز فابيو ليما النتيجة بإحرازه الهدف الثالث من تمريرة رائعة بالكعب لعبها كايو (34).

وقلّص البطائح الفارق بإحراز محمد راشد الهدف الأول (41)، وفي الشوط الثاني أحرز خمينيز الهدف الرابع من تسديدة قوية (71).

أما شباب الأهلي فقد حوّل تأخره أمام الشارقة بهدف أحرزه كايو لوكاس في الدقيقة الـ10 من ركلة جزاء، إلى الفوز عن طريق يحيى الغساني الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 17 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف إيغور جيسوس الهدفين الثاني والثالث (67) و(86).

من جانبه، استعاد العين ذاكرة الانتصارات بتغلبه على خورفكان بهدف دون رد، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد «النسور» عند 20 نقطة في المركز الـ12، حيث أحرز سلطان الشامسي هدف الفوز في الدقيقة 26 من تسديدة جميلة من داخل منطقة الجزاء.

من جهته، استعاد فريق الإمارات آماله في البقاء بالدوري، بعدما فاز خارج أرضه على اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف، ليرفع «الصقور» رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ13، بينما توقف رصيد «النمور» عند 21 نقطة في المركز الـ11. وحسم الإمارات اللقاء في الشوط الأول بعدما أحرز هدفين عن طريق مروان فهد (16 و21)، بينما أحرز الإيراني مهدي قايدي هدف اتحاد كلباء من ركلة جزاء (88).