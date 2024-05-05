المهرة «الملكة» بطلة سباق «1000 غينيز» الإنجليزي

توجت المهرة «الملكة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب روجر فاريان، بطلةً في سباق «1000 غينيز» الإنجليزي، المخصص للمهرات والمصنف ضمن سباقات الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 1600 مار عشبي، وجرى اليوم الأحد في ختام مهرجان الـ «غينيز»، وأقيم منذ الجمعة الماضي على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق.

وأهدت «الملكة» الإمارات اللقب الـ 11 تاريخياً والثاني على التوالي، في البطولة الكلاسيكية العريقة التي تعود انطلاقتها الأولى للعام 1614، بعد أن سجلت نسخة العام الماضي فوز المهرة «موج» بشعار فريق «غودولفين» باللقب.

وعرف الفارس سيلفستر دي سوزا كيفية قيادة المهرة «الملكة» للبقاء على مقربة من كوكبة المقدمة خلال المراحل الأولى من عمر السباق، قبل إطلاق العنان لها في الـ 300 متر الأخيرة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و37 ثانية وخمس أجزاء من الثانية، بفارق «الرقبة» عن المهرة الإيرلندية «بورتا فورتشونا» بإشراف دوناتشا أيدان أوبراين وقيادة الفارس توم ماركواند.