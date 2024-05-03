شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى الحضور المبكر لاستاد محمد بن زايد والتشجيع بروح رياضية
أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين بين الوحدة والعين والتي تقام اليوم الجمعة 3 مايو في استاد محمد بن زايد مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المكلفة بتأمين المباراة .
وحثت شرطة أبوظبي الجماهير على الحضور المبكر لتفادي الازدحام وضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى الاستاد و التشجيع الحضاري والبعد عن التعصب الرياضي والتعاون مع عناصر الشرطة و التقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور.
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