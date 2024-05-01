لاعب أردني يتوقف قلبه 40 دقيقة ويعود للحياة في "الإمارات" (فيديو)

استقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات بتواجد رئيس مجلس إدارته يوسف البطران، لاعبه الأردني كريم فادي العدوان في موقف إنساني مؤثر ونبيل، بعد غياب 3 أشهر قضى فيها فترة علاج بسبب توقف قلبه لمدة 40 دقيقة بعد مغادرته وعائلته النادي عند انتهاء تدريبه اليومي في الأكاديمية، مما جعل الجميع في ذهول من صدمة الحدث والموقف الذي استدعى نقله بشكل فوري لأحد المستشفيات للإنعاش.

وذكر المركز الإعلامي للنادي أن نبض القلب عاد من جديد للاعب بعد 40 دقيقة كاملة، وأقام النادي للاعب استقبالاً كبيراً بعد عودته من رحلة العلاج بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي يتقدمهم يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس الإدارة وبتواجد الموظفين واللاعبين ومنتسبي النادي وبحضور عائلة اللاعب الصغير، مما اعتبره اللاعب يوماً سعيداً له من روعة المشهد والحفاوة التي استقبله النادي فيها.



وتضمن برنامج الاستقبال ممر شرفي للاعبي الفريق الأول والنادي للاعب يتقدمهم نجم الصقور العالمي إنييستا ثم تقديم مشاهد احتفالية وإهداء قميص النادي موقع عليه من جميع اللاعبين وقطع كعكة تحمل صورة اللاعب وإهدائه كرة النادي موقع عليها من نجوم الفريق ومواقف جميلة أدخلت البهجة والسرور في قلب اللاعب الصغير.

