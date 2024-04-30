الدوخي: اتحاد الكرة لن يتمكن من بناء منتخب قوي لوحده

دعا لاعب المنتخب الوطني ونادي الشعب سابقاً عمار الدوخي، الأندية إلى ضرورة اتباع أفضل الخطط الفنية والمهارية لإعادة اكتشاف المواهب، ودعم المنتخبات الوطنية باللاعبين القادرين على استعادة النتائج الإيجابية، وتحقيق الطموح بالصعود مجدداً إلى كأس العالم والفوز بالبطولات القارية والدولية.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: إن «النتائج الحالية للمنتخبات الوطنية هي نتاج طبيعي لإمكانات اللاعبين الفنية وآلية عمل الأندية، إذ إن اتحاد الكرة لن يتمكن من بناء منتخب وطني قوي لوحده»، مشدداً على أهمية تحديد الأسباب والعمل على معالجتها، كما كان ذلك متبعاً في الفترة الزمنية التي مهّدت لصعود الأبيض إلى مونديال «إيطاليا 1990»، ثم الحصول على المركز الثاني في كأس آسيا 1996، وتكرار تجربة المنتخب الذي قاده المدرب الوطني مهدي علي الذي أسعد الجمهور بما حققه من نتائج.

وأضاف: «المنتخبات الوطنية والأندية التي تنافس على الفوز بالبطولات المحلية والقارية بحاجة إلى نوعية مدربين يطوّرون اللاعب على إدراك ثقافة الاحتراف والفوز وفقاً للمواصفات العالمية، وألا يقتصر دورهم على تقديم الخطط التكتيكية ورفع مستوى اللياقة البدنية، وهو ما تفتقده ملاعبنا في الوقت الحاضر مع استثناءات بسيطة».

وتابع: «ملاعبنا بحاجة إلى لاعبين يتمتعون بشخصية قيادية ومواصفات فنية تميّز اللاعب الموهوب عن سواه، وقد تراجعت عملية اكتشاف المواهب المواطنة القادرة على رفد المنتخبات الوطنية مقارنة بفترة الثمانينات والتسعينات باستثناء إسماعيل مطر وعمر عبدالرحمن، وعدد محدود في يومنا الحاضر».

وأكمل: «مسؤولية إدارات الأندية أصبحت تعتمد على اللاعب الجاهز، وليس تنميته بشكل تدريجي من الصغر، فالأندية سابقاً كانت عامرة بالمواهب انطلاقاً من مدارس الكرة ووصولاً للمنتخب الوطني والفريق الأول، لذلك فإن على إدارات الأندية مراجعة الأفكار والخطط الفنية والإدارية الحالية والعمل على تحديثها لإعادة اكتشاف اللاعبين منذ الصغر ودعمهم فنياً وذهنياً، وفسح المجال لهم للاحتكاك، وخوض المباريات لتطوير شخصيتهم، ما يعزّز خطط الاستدامة الرياضية».

وأوضح: «الأندية تعمل وتجتهد لدعم الكرة الإماراتية ولكن ليس بالمستوى المثالي، إذ تحتاج إلى انتداب مدربين على أعلى المستويات يتمتعون بطموح عالٍ، وإلى لاعبين يستثمرون أي فرصة للانضمام إلى المنتخبات الوطنية».

عمار الدوخي:

• النتائج الحالية للمنتخبات الوطنية نتاج طبيعي لإمكانات اللاعبين الفنية وآلية عمل الأندية.

• المنتخبات والأندية بحاجة إلى نوعية مدربين يطوّرون اللاعب على ثقافة الاحتراف والفوز.

عمار الدوخي في سطور

■ لعب لنادي الشعب (قبل الدمج مع الشارقة).

■ خاض خمس مباريات دولية رسمية ومباريات ودية.

■ اعتزل الكرة في 2006 وتوجه إلى العمل الإداري والتحليل الرياضي.

■ وكيل أعمال لاعبين في الوقت الحاضر.