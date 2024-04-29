للعام الرابع على التوالي.. صفية الصايغ بطلة الإمارات في الدراجات

أعلن فريق الإمارات القابضة عن إنجاز جديد للاعبته صفية الصايغ، النجمة الإماراتية الصاعدة في ركوب الدراجات، بعد فوزها ببطولة الدولة للدراجات الهوائية للإناث للعام الرابع على التوالي.

ويعكس فوز الصايغ في السباق البالغ طوله 66 كيلومتراً، الذي أقيم في منطقة نزوى بالشارقة خلال نهاية الأسبوع، تفانيها وموهبتها الاستثنائية، ويعزز مكانتها كبطلة عالمية المستوى في سباق الدراجات الهوائية للسيدات.

وحصلت أيضاً لاعبة فريق الإمارات القابضة زهرة حسين على المركز الثالث، فيما فازت مروة سلمان،17 عاماً، عضو برنامج المواهب الإماراتية الذي طوره فريق الإمارات القابضة بلقب فئة الناشئين.

