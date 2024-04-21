الجواد «كاليفا» بطلاً لكأس الوثبة في البرازيل

أحرز أمس الجواد «كاليفا» لكلاوديو روبرتو ريباس، بإشراف المدرب إيستانسلاو بيتروسنسكاي، وقيادة جيف بيسبو، لقب كأس الوثبة «ستاليونز» ضمن جائزة «ماريا هيلينا فيدال» للخيول العربية الأصيلة.

وأقيم السباق على مضمار سيداد جارديم في نادي «الجوكي كلوب» في ساو باولو بالبرازيل. وهيمن «كاليفا» على السباق وتقدم بثبات في جميع مراحله وصولاً إلى خط النهاية. وحل ثانيا «أولمبيكا راش» بقيادة الفارس جبرائيل سانتانا، وثالثاً «جوليفر راش» بقيادة الفارس خورخي ريكاردو.