"أبيض اليد" يدشن دورة الألعاب الخليجية للشباب بلقاء عمان

يدشن المنتخب الوطني لكرة اليد في السادسة عصر يوم غدٍ السبت مشواره في دورة الألعاب الخليجية للشباب، بلقاء نظيره العماني، في مباراة تقام على صالة نادي البطائح لحساب الجولة الافتتاحية في منافسات اليد ضمن ألعاب الدورة التي تستضيفها الإمارات نسختها الأولى حتى الثاني من مايو المقبل بشعار "خليجنا واحد-شبابنا واعد".

وأجريت اليوم الجمعة مراسم قرعة مسابقة اليد الممتدة حتى 26 أبريل الجاري، وتقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة يتحدد على أثره هوية البطل، وينافس على لقبها كل من منتخبات عمان وقطر والكويت والسعودية والإمارات.

وتستهل الجولة الافتتاحية في الثانية ظهر غدٍ بلقاء السعودية والبحرين، وتتبع في الرابعة عصراً بقاء قطر أمام الكويت، ومن ثم الإمارات أمام عمان.

يذكر أن المنتخب الوطني يشارك بعناصر الناشئين رغم أن الدورة مخصصة لمرحلة الشباب، وذلك ضمن استعدادات "الأبيض" للبطولة الآسيوية العاشرة للناشئين (تصفيات بطولة العالم تحت 18 عاماً) التي تستضيفها إيران في الفترة من 25 أغسطس وحتى الثالث من سبتمبر المقبلين، والمؤهلة إلى مونديال 2025