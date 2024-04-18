السفن الشراعية 60 قدماً تبحر في دبي السبت

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بعد غدٍ السبت، سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2023-2024)، وذلك ضمن فعاليات الموسم الرياضي الحالي.

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق، أمس، بدء التجهيزات لإنجاح السباق بالتنسيق مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، كما أعلنت بدء إجراءات المشاركة في السباق، واستكمال عملية التسجيل للمشاركين من ملّاك ونواخذة وبحارة عبر البوابة الإلكترونية للنادي، حيث سيغلق باب التسجيل يوم الجمعة، ومن ثم إعلان قائمة السفن المشاركة.

وقال مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد سيف المري: إن «اللجنة المنظمة تسعى إلى إنجاح السباق المرتقب الذي يُمثّل بروفة للنواخذة والبحارة قبل موعد سباق القفال في نسخته الـ33 والمنتظر مع ختام فعاليات الموسم 2023-2024 في شهر مايو المقبل».

وأكد المري أن اللجنة المنظمة تراقب جميع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وعدد من المواقع المتخصصة عن حالة البحر، وسرعة الرياح المتوقعة في الخليج العربي خلال الساعات والأيام القادمة، وذلك من أجل إنجاح وإقامة السباق في أفضل الظروف.

يذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نظّم سباق الجولة الأولى من بطولة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، في شهر أكتوبر الماضي، وشهد السباق تتويج طاقم السفينة «زلزال 25»، بطلاً بينما حصل طاقم السفينة «التبر 55» على المركز الثاني، وحلَّ طاقم السفينة «نمران 211» في المركز الثالث.