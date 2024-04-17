العين يحجب الهلال.. "هاتريك رحيمي" يكسر ظهر "الأزرق" (فيديو)

قاد سفيان رحيمي فريق العين لتحقيق انتصار كبير على الهلال السعودي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الأربعاء، على استاد هزاع بن زايد في العين، ليقطع "الزعيم" خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نهائي البطولة القارية للمرة الرابعة في تاريخه، إذ يقام لقاء الإياب الثلاثاء المقبل على استاد المملكة أرينا في الرياض.

وأوقف العين انتصارات الهلال المتتالية التي بلغت 34 فوزاً، وألحق به الخسارة الأولى له في الموسم الحالي في كافة المسابقات، حيث قدم "البنفسج" أداءً رائعاً في الشوط الأول بعدما تعامل المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو بذكاء مع اللقاء، باعتماده على الهجمات المرتدة وانطلاقات المتألق سفيان رحيمي، إذ سجل النجم المغربي الهدف الأول من توقيت مبكر بعدما تلقى تمريرة من يحيى نادر وسدد رحيمي الكرة في المرمى (6).

العين يتقدم مبكراً ويشعل حماس الجماهير



النجم سفيان رحيمي يسجل أول أهداف المباراة في مرمى الهلال #العين_الهلال#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/x8CvECgvXN — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 17, 2024

وكاد محمد عباس أن يضيف الهدف الثاني بعدها مباشرة عندما لعب الباراغواياني كاكو كارة عرضية ومرت من أمام عباس، وأتبعها إيريك بتسديدة قوية تصدى لها الحارس محمد العويس، في المقابل تألق خالد عيسى في التصدي لفرصة خطرة من عبدالله الحمدان (18).

"هذا صوتك يا العين وهذا عهدك يا العين وهذا مجدك يا العين"



النجم سفيان رحيمي يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء #العين_الهلال#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/TSiBY4iUnB — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 17, 2024

وواصل سفيان رحيمي تألقه في قيادة الهجمات المرتدة وانفرد بالمرمى، تعرض للعرقلة من العويس ليحصل على ركلة جزاء أضاف منها رحيمي الهدف الثاني (27)، وبالطريقة نفسها انفرد إيريك بالمرمى وتعرض للعرقلة من علي البليهي ليحصل "الزعيم" على ركلة جزاء ثانية، وسددها مجدداً سفيان رحيمي بمهارة في على يمين العويس مسجلاً الهدف الثالث (38).

سفيان رحيمي أول لاعب يسجّل "هاتريك" للعين في دوري أبطال آسيا منذ 2013، وأول لاعب يسجّل "هاتريك" في مرمى الهلال في البطولة منذ 2013



للمرة الثالثة فقط في تاريخه في دوري أبطال آسيا، يستقبل الهلال 3 أهداف بالشوط الأول#العين_الهلال#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/1UoHSfWWj0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 17, 2024

أما الشوط الثاني شهد بداية قوية من الهلال بإحراز مالكوم الهدف الأول من متابعة لكرة عرضية لعبها سافيتش، وأكملها المهاجم البرازيلي في المرمى (49)، قبل أن ترتفع الإثارة بحصول سفيان رحيمي على ركلة جزاء ثالثة للعين عقب تعرضه للعرقلة من كاليدو كوليبالي، وسدد كاكو الكرة على يسار العويس مضيفاً الهدف الرابع (56)، بينما أحرز سالم الدوسري الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 78 بعد خطأ من دفاع العين، وتصدى القائم لفرصة خطرة من سالم الدوسري في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز "الزعيم" بأربعة أهداف مقابل هدفين.

صارت أربعة للعين..



كاكو يضيف رابع الأهداف العيناوية من ركلة جزاء #العين_الهلال#دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/to1hijws4r — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 17, 2024