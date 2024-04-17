كيف سيلعب العين أمام الهلال بعد استبعاد لابا

يمثل استبعاد مهاجم فريق العين، الدولي التوغولي لابا كودجو عن قائمة "الزعيم" أمام الهلال السعودي مفاجأة كبيرة وذلك قبل ساعات على موعد المباراة المنتظرة الساعة 08:00 مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، لكن في الوقت نفسه فإن غياب لابا سيفتح الباب أمام مشاركة لاعب أجنبي آخر.

وكان مصدر مطلع أبلغ "الإمارات اليوم" أن لابا سيكون خارج تشكيلة الفريق، نظراً لأن المدرب الارجنتيني هيرنان كريسبو يرى أن "الزعيم" قدم مستويات جيدة خلال الفترة التي شهدت غيابه بسبب الإصابة. وتفرض المستجدات الجديدة التساؤل حول الطريقة التي سيخوض بها العين مباراة اليوم.

وكان "البنفسج" خاض مواجهتي الذهاب والإياب في ربع النهائي أمام النصر السعودي في غياب لابا كودجو، ورغم ذلك نجح في التأهل بعد أن تقمص الدولي المغربي سفيان رحيمي دوره بتألقه في وظيفة المهاجم الوهمي. ومن المتوقع أن يبدأ الفريق بتشكيلة تضم الحارس خالد عيسى، وفي الدفاع بندر الاحبابي، كوامي اوتوي، خالد الهاشمي وايريك جورجينتس وفي الوسط يحيى نادر، محمد عباس، بارك يونغ وماتياس بلاسيوس، وفي الهجوم الثنائي اليخاندرو كاكو وسفيان رحيمي.