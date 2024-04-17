«صُنع في إيطاليا» تختتم في أبوظبي بمشاركة نجوم الرياضة

اختتمت، أول من أمس، في مقر إقامة السفير الإيطالي في أبوظبي، فعالية «صُنع في إيطاليا» التي أقيمت تحت عنوان «الرياضة والصناعة في إيطاليا: التكنولوجيا، وجودة الحياة، والتميز»، وسلطت الضوء على أبرز الجوانب الثقافية والإبداعية التي تتميز بها إيطاليا في عالم الرياضة.

وافتتح السفير الإيطالي في الدولة، لورينزو فانارا، الفعالية التي شارك فيها نجوم الرياضة يتقدمهم بطل سباقات السيارات الإماراتي المتألق، راشد الظاهري، وأسطورة رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، نيكولا فينتولا كمتحدثين رئيسين. وأدارت الصحافية الرياضية التلفزيونية، كيارا جيفريدا، جلسة حوارية مع الظاهري وفينتولا، حيث تبادلا الأفكار حول أهمية دور الرياضة في تعزيز النمو الشخصي، وترسيخ العلاقات الدولية.

وقال السفير الإيطالي: «خصصنا يوم (صُنع في إيطاليا) الأول في دولة الإمارات للرياضة، التي يجتمع على حبها الشعبان الإيطالي والإماراتي، فالرياضة تُقوي أواصر العلاقات بين الشعوب، وتساعد على تطوير الذات والسعي نحو التميّز، وهذه هي الركائز الرئيسة لنجاح المنتجات الإيطالية في جميع أنحاء العالم».

وعلى هامش الجلسات الحوارية، تم تكريم راشد الظاهري، ومنحه جائزة «سفير صُنع في إيطاليا في الإمارات» الأولى، لإسهاماته الكبيرة في ترسيخ مكانة المنتجات الإيطالية في دولة الإمارات. وشارك في النقاشات أيضاً ممثلون عن الشركات الإيطالية الرائدة في قطاع الرياضة في الإمارات، بما في ذلك رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وشركة «تكنوجيم»، و«آر سي إس سبورتس»، و«كولناجو»، و«فيفاتيكيت»، و«ديلويت إيطاليا»، حيث تم تسليط الضوء على الريادة الإيطالية في مجال الابتكار والاستدامة، مع الاحتفاء بالعلاقات المتينة التي تجمع بين إيطاليا والإمارات.