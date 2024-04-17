الصعود إلى «المحترفين» محصور بين 3 فرق

اقتصرت المنافسة في الصعود إلى دوري المحترفين لكرة القدم «منطقياً» على ثلاثة فرق يتقدمها فريق العروبة «المتصدر» برصيد 67 نقطة، وأصبح على بُعد أربع نقاط من التأهل الرسمي في ختام منافسات الجولة الـ27 لدوري الدرجة الأولى، التي أقيمت منافساتها يومي الأحد والإثنين الماضيين، وتبقت للعروبة ست مباريات مقابل سبع مباريات لبقية منافسيه حتى ختام الموسم. وأسفرت أبرز مباريات الجولة الماضية عن فوز العروبة على التعاون (2-صفر)، ويونايتد على غلف يونايتد بالنتيجة نفسها، ودبا الحصن على مصفوت (2-1)، ودبا الفجيرة على الجزيرة الحمراء (4-صفر)، والذيد على الظفرة (3-2) منهياً بذلك حظوظ الأخير في المنافسة على الصعود.

ويتنافس فريقا دبا الحصن (54 نقطة)، ودبا الفجيرة (49 نقطة) على البطاقة الثانية، وتنتظر كل منهما سبع مباريات حتى ختام الموسم، منها مباراة ستجمع الفريقين في الثالث من مايو المقبل.

ولا يتمتع فريق يونايتد (43 نقطة) بفرص جيدة حسابياً وفنياً، إذ يحتاج إلى الفوز بجميع مبارياته، وأن يتعثر منافساه دبا الحصن ودبا الفجيرة، بحيث لا يصل أي منهما إلى النقطة الـ68.

من جهته، أكد مدرب دبا الحصن، المصري طارق السيد، أن المنافسة على بطاقتي الصعود لاتزال صعبة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من فارق النقاط الجيد الذي يفصله عن صاحب المركز الثالث ويبلغ خمس نقاط، فإنه ليس مطمئناً بالنسبة له».

وأوضح: «مباريات دوري الدرجة الأولى دائماً تكون مملوءة بالمفاجآت، لذلك أوجه لاعبي الفريق على احترام جميع الفرق التي نواجهها أياً كان ترتيبها في البطولة، لتفادي نزيف النقاط غير المتوقع».

وتابع: «تنتظرنا مباريات صعبة وقوية أعتبرها سبع مواجهات نهائية، كما تنتظر الفرق التي تنافسنا على الصعود مباريات قوية، ما يعني أن الطريق نحو (المحترفين) ليس معبداً لأي فريق، ومن بينها دبا الحصن، ولن نطلق الفرحة إلا بالصعود الرسمي».