«الأربعاء» بُشرى خير للعين قبل مواجهة الهلال

تتجه الأنظار في الساعة الثامنة من مساء اليوم، نحو استاد هزاع بن زايد الذي سيكون مسرحاً لمواجهة العين وضيفه الهلال السعودي في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في لقاء كان مقرراً أمس، لكن جرى تأجيله، نظراً للأحوال الجوية التي تشهدها الدولة.

ويعود العين إلى خوض مباريات دوري أبطال آسيا «الأربعاء» بدلاً من يومي الإثنين والثلاثاء اللذين كان «الزعيم» قد اعتاد خوض مبارياته القارية فيهما، علماً بأنه خاض خلال النسخة الحالية مباراة واحدة يوم الأربعاء من أصل 10 مواجهات، وكانت خارج ملعبه أمام ناساف الأوزبكي في ذهاب دور الـ16 وتعادل فيها سلباً، ومهدت لعبوره في الإياب.

وآخر مرة لعب فيها «الزعيم» في يوم الأربعاء كانت قبل النسخة الحالية في عام 2016، حينما استطاع أن يبلغ النهائي، ويُعدُّ هذا اليوم بشرى خير بالنسبة للعيناوية، إذ خاض وقتها مباراتين في ثمن النهائي أمام ذوب آهن الإيراني، الأولى في 18 مايو، وتعادل (1-1)، والثانية في 25 مايو، وفاز خارج الأرض (2-صفر)، وأكمل بعدها المشوار إلى نهائي البطولة القارية، لكنه خسره أمام تشونبوك الكوري الجنوبي ذهاباً في كوريا (2-1)، وتعادل إياباً (1-1) في العين.

يذكر أن ثلاث مواجهات مباشرة من أصل 12 بين الفريقين أقيمت في يوم الأربعاء، امتلك فيها العين أفضلية بفوزه في لقاءين، إذ انتصر في الأول بهدفين نظيفين في الثامن من مارس 2006، وكسب اللقاء الثاني (3-1) في 27 فبراير 2013، فيما يعود انتصار الهلال الوحيد إلى تاريخ الثالث من مايو 2006 بنتيجة (2-1).

من جهة أخرى، علمت «الإمارات اليوم» أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ظل متمسكاً حتى اللحظات الأخيرة بإقامة المواجهة في توقيتها أمس، رافضاً فكرة تأجيلها لمدة 24 ساعة، متعللاً بعدم تعرض أرضية الملعب لأي ضرر، وانخفاض نسبة الأمطار التي حدثت بعد الساعة الثانية من ظهر أمس، لكنه تراجع بتوصية من اتحاد الكرة الإماراتي.

وظل مراقب المباراة الفلسطيني علي جبريل يدرس حالة ملعب المباراة منذ الصباح برفقة الحكم الأردني أدهم مخادمة، وطاقمه المعاون وفريق عمل الاتحاد الآسيوي إلى جانب اللجنة المنظمة المحلية، للوقوف على جاهزية الملعب لاستقبال المباراة واستضافة الجماهير، وبعد هدوء الأحوال الجوية قليلاً وتحديداً في الساعة الثانية ظهراً، أجرى المراقب علي جبريل جولة تفقدية لأرضية الملعب تأكد خلالها من عدم تضررها، تمهيداً لاتخاذ خطوة إجراء العد التنازلي لبرنامج المباراة.

وفي الوقت الذي كان فيه الرأي يتجه إلى انطلاق المباراة في توقيتها، قدم اتحاد الكرة توصية للاتحاد الآسيوي نصحه فيها بتأجيل اللقاء، لأن إقامته في الظروف الحالية لا تُعدُّ خياراً مناسباً، وأطلعه على القرار الخاص بتأجيل جميع المباريات المحلية الأخرى، ما كان سبباً رئيساً في قرار الاتحاد الآسيوي لاحقاً بالتراجع وتأجيل القمة.

بدوره، أصدر نادي العين بياناً صحافياً أيّد فيه قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل المباراة، وأوضح أن تذاكر الدخول ستكون سارية.