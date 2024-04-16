كواليس تأجيل مباراة العين والهلال.. الآسيوي تمسك بموعدها وتراجع بعد هذه التوصية

علمت "الإمارات اليوم" أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ظل متمسكاً حتى اللحظات الأخير بإقامة مواجهة العين وضيفه الهلال السعودي ضمن الدور ذهاب الدور نصف نهائي في توقيتها، رافضاً فكرة تأجيل لمدة 24 ساعة متعللاً بعدم تعرض أرضية الملعب لأي ضرر وانخفاض نسبة الأمطار التي حدثت بعد الساعة الثانية من ظهر اليوم، لكنه تراجع بتوصية اتحاد الكرة وقرر تأجيلها لتقام بذلك في الساعة 08:00 من مساء يوم غد الأربعاء.

وشهدت مدينة العين أمطاراً غزيرة مستمرة مصحوبة ببرق ورعد بدأت منذ يوم الاثنين، وتسبب في حالة من الغموض حول إمكانية إقامة المواجهة المرتقبة في توقيتها لا سيما في ظل دعوة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى ضرورة البقاء في المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.

وظل مراقب المباراة الفلسطيني علي جبريل متواجداً في ملعب المباراة منذ الصباح برفقة الحكم الأردني أدهم مخادمة، وطاقمه المعاون وفريق عمل الاتحاد الآسيوي وإلى جانب للجنة المنظمة المحلية وذلك من أجل الوقوف على جاهزية الملعب لاستقبال المباراة واستضافة الجماهير.

وبعد هدوء الأحوال الجوية قليلاً وتحديداً في الساعة الثانية ظهراً، أجرى المراقب علي جبريل جولة تفقدية لأرضية الملعب تأكد من خلالها على عدم تضررها قبل اتخاذ خطوة إجراء العد التنازلي لبرنامج المباراة.

وفي الوقت الذي كان فيه الرأي يتجه لانطلاقة المباراة في توقيتها، قدم اتحاد الكرة توصية للاتحاد الآسيوي نصحه فيها بتأجيل اللقاء لكون إقامتها في الظروف الحالية لا يعد خياراً مناسباً وأطلعه على القرار الخاص بتأجيل جميع المباريات المحلية الأخرى، وهو ما كان سبباً رئيسياً في قرار الاتحاد الآسيوي لاحقاً بالتراجع وتأجيل القمة.

وأصدر نادي العين بياناً صحافياً أوضح فيه أن تذاكر الدخول ستكون سارية ونبه الجماهير بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة.

بدوره، أصدر نادي الهلال السعودي هو الأخر أعلن فيه عن تلقي خطاب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بتأجيل المواجهة بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها دولة الإمارات.