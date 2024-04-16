«الآسيوي» يؤجل مباراة العين والهلال إلى الأربعاء بسبب الأحوال الجوية

أعلن نادي العين، عن قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مباراة العين والهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والمقررة اليوم الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد، إلى يوم غد الأربعاء، وذلك بسبب الأحوال الجوية التي تمر بها الإمارات حاليا.

ورحب نادي العين، في بيان رسمي نشره بموقعه على الانترنت، بالقرار، مؤكدا أن المباراة ستقام غدا الساعة الثامنة مساء، وأن تذاكر اللقاء التي تعتبر سارية تخول لحامليها الدخول مع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بإرشادات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات.