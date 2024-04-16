أعلن اتحاد كرة القدم الإماراتي عن تأجيل مباريات دوري أدنوك للمحترفين المقررة اليوم الثلاثاء.

وذكر الاتحاد على حسابه في منصة "إكس" أنه نظراً للأحوال الجوية وتقلبات الطقس التي تشهدها الدولة قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم تأجيل جميع المباريات المقررة الثلاثاء في جميع المسابقات الكروية المحلية.

يذكر أن مباريات الجولة الـ 19 من الدوري كانت ستشهد إقامة مباراتين تجمعان الجزيرة مع خورفكان على استاد محمد بن زايد في أبوظبي وعجمان مع البطائح على استاد راشد بن سعيد في عجمان.