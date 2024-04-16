الأبيض الأولمبي يبدأ حلم «باريس 2024» أمام كوريا الجنوبية

يدشن المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، بمواجهة منتخب كوريا الجنوبية عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم بتوقيت الإمارات على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة، ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبي اليابان والصين، حيث يلتقيان في التوقيت نفسه.

وعلى الرغم من صعوبة المهمة فإن المنتخب يخطط لتكرار سيناريو تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية التي أُقيمت في لندن عام 2012، علماً أن هذه البطولة تقام بمشاركة 16 منتخباً، وتستمر منافساتها حتى الثالث من مايو المقبل.

ووفقاً للائحة البطولة، تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، بينما يلعب صاحب المركز الرابع ملحقاً دولياً مع منتخب إفريقي.

وتأتي الصعوبة التي يواجهها المنتخب الأولمبي في المباراة، كونه سيلعب أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب، وهو المنتخب الكوري الجنوبي بطل نسخة 2020.

ويراهن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الأورغوياني مارسيلو برولي على العناصر الجديدة، والوجوه المميزة في تغيير صورة المنتخب، بعد النتائج السلبية التي حققها في الفترة الماضية التي كان آخرها حصوله على المركز الأخير في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً التي أُقيمت في مارس الماضي، إذ خسر أمام مصر والعراق، وتعادل أمام تايلاند قبل أن يخسر من الأخير بهدف نظيف في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن في البطولة نفسها.

وأنهى الأبيض الأولمبي تحضيراته لهذه البطولة، بعد إقامته أخيراً لمعسكر إعداد داخلي في دبي لمدة أسبوع، خاض خلاله مباراة ودية أمام منتخب إندونيسيا خسرها بهدف نظيف.

واختار الجهاز الفني للمنتخب 27 لاعباً للسفر إلى الدوحة قبل أن يتم تقليص القائمة النهائية إلى 23 لاعباً وفقاً للائحة البطولة في هذا الخصوص.

من جهته، أكد مدرب المنتخب الأولمبي الأوروغوياني مارسيلو برولي أن جميع لاعبي المنتخب في أتم الجاهزية لمباراة الافتتاحية، التي تُعدُّ غاية في الأهمية، مشيراً إلى أنه يطمح إلى تحقيق بداية إيجابية مع المنتخب في أول مباراة رسمية له منذ تعيينه مدرباً للمنتخب في فبراير الماضي. وقال برولي خلال المؤتمر الصحافي: «المباراة أمام منتخب قوي جداً يضم في صفوفه لاعبين مميزين». مشيراً إلى أنه يطمح إلى تحقيق بداية إيجابية مع المنتخب في أول مباراة رسمية له منذ تعيينه مدرباً للمنتخب في فبراير الماضي.