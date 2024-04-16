فليتوود يقتحم «التوب 10» في «السباق إلى دبي»

تقدم الإنجليزي تومي فليتوود إلى قائمة الـ10 الأوائل (توب 10)، وتحديداً إلى المركز الرابع، في ترتيب «السباق إلى دبي» ضمن جولة «دي بي ورلد» للغولف، الصادر أمس، مستفيداً من حصوله على المركز الثالث في بطولة الماسترز الأميركية العريقة التي اختتمت على ملعب أجوستا الوطني الشهير، وتوج باللقب الأميركي سكوتي شيفلر، المصنف الأول عالمياً، للمرة الثانية في مسيرته.

ويعتبر المركز الثالث الذي حققه فليتوود في البطولة، بإجمالي أربع ضربات تحت المعدل، أفضل نتيجة في مسيرته في بطولة الماسترز العريقة التي احتفلت بالنسخة الـ88، ليكسب الإنجليزي المقيم برفقة عائلته في دبي، 517 نقطة، رفع بها إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 1142 نقطة، ليتقدم 12 خطوة في ترتيب «السباق إلى دبي» من رولكس.

• 517 نقطة جمعها فليتوود ورفعت رصيده في موسم الغولف إلى 1142 نقطة.