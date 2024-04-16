5 أسلحة «عيناوية» لمواجهة الهلال أبرزها خالد عيسى

يأمل فريق العين تحقيق فوز مُطمئن بعدد وافر من الأهداف، والخروج بشباك نظيفة، عندما يستقبل ضيفه الهلال السعودي في الساعة 20:00 من مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد بنصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في مواجهة يبحث فيها «الزعيم» عن وضع قدم في المباراة النهائية، خصوصاً أنه يخوضها بخمسة أسلحة ساعدته في الوصول إلى هذا الدور.

ويسعى «الزعيم» إلى رفع الكأس الآسيوية للمرة الثانية، بعدما تُوّج بطلاً لأول نسخة بنظامها الجديد 2003 علماً بأنه خسر النهائي في 2005 أمام الاتحاد السعودي، ونسخة 2016 أمام تشونبوك الكوري الجنوبي.

ويدرك لاعبو «البنفسجي» أنه لا خيار أمامهم أفضل من الانتصار في اللقاء، وتفادي اهتزاز شباكهم، لتسهيل مهمتهم في لقاء الإياب المقرر الأسبوع المقبل في الرياض.

وتتصدر المساندة الجماهيرية أول الأسلحة المتوقع أن يحظى بها العين، خصوصاً أنه اعتاد على حضور مشجعيه بعدد كبير في المباريات الآسيوية، وشهدت عملية بيع التذاكر إقبالاً لافتاً.

ويستعين «الزعيم» بالسلاح الثاني وهو عودة المهاجم الدولي التوغولي لابا كودجو للظهور مع الفريق في المعترك الآسيوي، بعد غيابه عن لقائي ربع النهائي أمام النصر السعودي بداعي الإصابة، قبل أن يتعافى منها، وبات خياراً رئيساً لدى المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو.

أما ثالث الأسلحة فهو في الحافز المعنوي الكبير الذي يمتلكه لاعبو فريق العين، بعد أن جاء تأهلهم إلى هذا الدور عبر إزاحة النصر السعودي بقيادة نجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواجهتين تفوق فيهما لاعبو العين على أنفسهم قبل الحصول على بطاقة التأهل من الرياض.

ورابع الأسلحة يتجسّد في قوة خط وسط الفريق الذي يتواجد فيه صانع الألعاب الدولي البارغوياني أليخاندرو كاكو، والجناح الدولي المغربي سفيان رحيمي، إضافة إلى لاعب المحور الكوري الجنوبي بارك يونغ-وو، إذ يقدم الثلاثي مستويات جيدة ساعدت الفريق في الوصول إلى هذا الدور.

ويتمثل خامس الأسلحة في بسالة حارس المرمى خالد عيسى التي ظل يظهرها خلال المواجهات الكبيرة، وظهر ذلك واضحاً في الدور ربع النهائي حينما وقف سداً منيعاً أمام النجم العالمي كريستيانو رونالدو، وأهدى الفريق بطاقة الصعود إلى نصف النهائي.

وعلى الجانب الآخر، يمر الهلال بأفضل حالاته، ومن خلال الانتصارات على أكبر منافسيه النصر والاتحاد خلال الأسبوع الماضي، نجح «الأزرق» في الفوز بلقب كأس السوبر السعودي، إذ أدى فوزه (4-1) على الاتحاد الخميس الماضي، إلى تعزيز رقمه القياسي العالمي إلى 34 انتصاراً على التوالي.

تاريخ مواجهات الفريقين بالنظام الجديد لـ «أبطال آسيا»:

- 12 مباراة.

- 5 انتصارات للعين.

- 5 انتصارات للهلال.

- تعادلان.

صافرة أردنية تدير اللقاء

كلّف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الأردني أدهم مخادمة، بإدارة المباراة، ويعاونه مواطناه محمد الكلاف وأحمد مؤنس، والماليزي محمد نظمي حكماً رابعاً، والسنغافوري محمد تاج حكماً لتقنية حكم الفيديو المساعد، والأوزبكي كريموف رحيم بك، حكماً مساعداً لتقنية «الفار».