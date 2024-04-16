خطوة واحدة تفصل شباب الأهلي عن لقب السلة

بات فريق شباب الأهلي على بعد خطوة واحدة من الاحتفاظ بلقب دوري كرة السلة للموسم الرابع على التوالي، بعد تجديد فوزه على ضيفه النصر (94-80)، أول من أمس، في ثانية مواجهات «سلسلة» الدور النهائي المقام بنظام «بست أوف 5».

وكانت المواجهة الأولى، التي أقيمت في السادس من أبريل الجاري، فاز بنتيجتها شباب الأهلي بواقع (99-98).

وعرف شباب الأهلي كيفية ضمان انتصاره في ثانية مواجهات «سلسلة» النهائي، بنيل لاعبيه الأفضلية المطلقة بنتائج الفترات الأربع للمباراة، بواقع (28-24 و18-17 و26-23 و22-16).

وبات شباب الأهلي بحاجة لتسجيل فوز واحد في المواجهات الثلاث المتبقية له مع النصر، فيما يتمسك النصر بآماله، واستثمار عاملي الأرض والجمهور في المواجهتين الثالثة والرابعة لـ«السلسلة» التي تقام يومي 18 و22 أبريل الجاري، قبل العودة مجدداً إلى صالة شباب الأهلي في المواجهة الخامسة والأخيرة التي حُدد لها الـ25 من هذا الشهر.

• شباب الأهلي بحاجة لفوز واحد في المواجهات الثلاث المتبقية مع النصر.