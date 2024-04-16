3 فرق ترغب في «مربع الذهب» بدوري «أقوياء اليد»

يهيمن هاجس التأهل إلى الدور نصف النهائي على مواجهات الجولة قبل الختامية من الدور التمهيدي في دوري «أقوياء اليد»، حين تنشد ثلاثة فرق، هي العين ومليحة والجزيرة، في السابعة من مساء اليوم، تحقيق انتصارٍ يؤمّن لها حجز مقعدٍ في المربع الذهبي، ومرافقة الشارقة وشباب الأهلي اللذين ضمنا في الجولة الماضية التأهل المبكر كأول وثاني الدور التمهيدي.

ويبحث العين صاحب رصيد 25 نقطة عن تأمين مركزه الثالث، حين يحل ضيفاً على النصر متذيل الترتيب برصيد 16 نقطة، على أن يخوض دبا الحصن سابع الترتيب (18 نقطة) مواجهة صعبة أمام جاره مليحة الباحث عن خطف ثلاث نقاط تضمن له فض الشراكة التي تجمعه في المركز الرابع برصيد 24 نقطة مع الجزيرة، خصوصاً أن الأخير يخوض مواجهة صعبة خارج أرضه مع شباب الأهلي الوصيف برصيد 30 نقطة.

كما تشهد الجولة في التوقيت ذاته لقاء صاحب الضيافة الشارقة أمام الوصل، في مواجهة يطلبها «الملك» صاحب رصيد 34 نقطة، لتأكيد جدارته بمركز الصدارة، على أن يخوضها «الإمبراطور» سادس الترتيب برصيد 21 نقطة، بحثاً عن انتصارٍ معنوي. يذكر أن نظام دوري اليد للموسم الحالي، يقضي في ختام الدور التمهيدي بتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى للدور نصف النهائي، على أن تتجه الفرق التي في المراكز الأربعة الأخيرة لخوض دورٍ تكميلي، تسفر نتائجه عن تحديد الترتيب النهائي للبطولة (من الخامس إلى الثامن).