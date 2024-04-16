الجزيرة يطلب الانتصار الأول في 2024

يخوض فريق الجزيرة اختباراً صعباً، حينما يستقبل ضيفه خورفكان عند السادسة من مساء اليوم على استاد محمد بن زايد ضمن الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في وقت يبحث فيه «فخر أبوظبي» عن انتصاره الأول في عام 2024، بعد عجزه عن الفوز في ست جولات متتالية، وهو ما تسبب في تراجع الفريق من منافس على اللقب إلى باحث عن الابتعاد عن منطقة الخطر.

ويدخل الجزيرة اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 22 نقطة، لكنه يعوّل على الروح التي استعادها اللاعبون بعد التغييرات الفنية بإقالة المدرب الروماني ميريل رادوي، وتكليف الفرنسي غريغوري دوفرينيس، الذي قاد الفريق لخطف نقطة ثمينة، الخميس الماضي، عندما فرض التعادل الإيجابي 2-2 على مستضيفه العين في المباراة المؤجلة من الجولة 13.

وظل الجزيرة على مدار السنوات الأخيرة يفضّل الاستقرار الفني، لكن خلال الموسم الحالي فقط قاد الفريق ثلاثة مدربين، إذ كان قد بدأ الموسم تحت قيادة الهولندي فرانك دي بور خلفاً لمواطنه مارسيل كايزر، ومع تراجع النتائج وجد الفريق ضالته في المدرب الروماني رادوي، الذي كان يقدم مع البطائح مستويات جيدة، لكنه فشل في تحقيق أي انتصار مع الجزيرة في الدوري، قبل إسناد المهمة إلى الفرنسي غريغوري.

في المقابل، ليس خورفكان الذي في رصيده 17 نقطة بأفضل حال من الجزيرة، إذ إنه هو الآخر يمر بمرحلة من تذبذب النتائج، ولم يحقق أي انتصار في آخر أربع مباريات، ويدرك لاعبوه أن الخسارة في لقاء اليوم قد تدخل الفريق في حسابات البقاء والهبوط، وهو في غنى عنها.

وفي المواجهة الثانية التي تقام في التوقيت نفسه، يحل البطائح (25 نقطة) ضيفاً ثقيلاً على عجمان (17 نقطة) في استاد راشد بن سعيد، في لقاء يخوضه الطرفان بدوافع مختلفة، فبينما يأمل الضيوف في تحسن مركزهم في جدول الترتيب، فإن أصحاب الأرض يبحثون عن الانتصار للابتعاد عن دائرة الخطر.