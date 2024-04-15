كريسبو: الواقعية سلاح العين قبل مواجهة الهلال بدوري أبطال آسيا

قال هرنان كريسبو مدرب نادي العين اليوم الاثنين إن فريقه بلغ الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم استنادا إلى «الواقعية» مؤكدا انه يحترم طموح فريق الهلال السعودي قبل مواجهة الفريقين في ذهاب قبل النهائي غدا الثلاثاء.

وقال كريسبو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة والذي نقله حساب العين عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي «فخورون ببلوغ الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا، ونعرف منافسنا جيدا ونثق في قدرتنا على تحقيق أهدافنا. وصلنا إلى هذه المرحلة (من البطولة) بالواقعية، وإذا اعتبر البعض الأمر مفاجأة إلا أنه الواقع ولدينا هدف واضح وسنعمل على تحقيقه».

وأضاف المدرب الأرجنتيني متحدثا عن الهلال «العين فريق قوي وبكل تأكيد نحترم طموحات الهلال الذي لم يتعرض لأي هزيمة منذ فترة طويلة، لكن نثق في قدرتنا على تحقيق أهدافنا».

وتراجعت نتائج العين بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، إذ لم يحقق أي انتصار في آخر أربع مباريات بجميع البطولات، وفقد سبع نقاط في الدوري الإماراتي بتعادلين وخسارة ليتراجع إلى المركز الثالث برصيد 36 نقطة.

وقال بندر الاحبابي قائد العين خلال المؤتمر الصحفي إن المباريات في التحديات الكبيرة تعد استثنائية ومعدل التركيز فيها دائما ما يكون عاليا.

وقال «ندرك أن المهمة لن تكون سهلة أمام الهلال لكننا عازمون على تحقيق طموحاتنا وإسعاد الجماهير. نتفهم غضب جمهور العين النابع من حبهم وتقديرهم ومعرفتهم بقدرات وإمكانيات ناديهم، ولن نخيب ظنهم».