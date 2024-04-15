المهر إنسينو يسطع بشعار «غودولفين» على مضمار «كينلاند»

حافظ المهر «إنسينو» المملوك لـ«غودولفين» وبإشراف المدرب براد كوكس، على مساره التصاعدي، بعدما حقق الفوز في أول ظهور له على الأرضية الرملية، بانتزاعه لقب سباق «لكسنغتون ستيكس» المخصص لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» لمسافة 1700 متر، وجرى، فجر أمس، على مضمار «كينلاند» الأميركي الشهير.

ووصل مهر «غودولفين» البالغ من العمر ثلاث سنوات، والمنحدر من نسل الفحل «نايكويست»، إلى الانتصار الثالث على التوالي في مسيرته المقتصرة على أربع مشاركات في عالم السباقات.

وقطع «إنسينو» بقيادة فارسه فلوران جيرو، خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و43 ثانية و93 جزءاً من الثانية، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني المهر الأميركي «ذا وين ستيورت».