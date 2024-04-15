الوصل يطلب الفوز الـ16 أمام حتا

تتجه الأنظار الساعة 18:00 مساء اليوم صوب استاد زعبيل، حيث يستضيف الوصل المتصدر بـ«48 نقطة» حتا صاحب المركز الأخير، وذلك في افتتاح الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء يأمل فيه الوصل الاقتراب خطوة أكبر من لقب البطولة، بينما يتمسك حتا الذي يملك خمس نقاط ببصيص الأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من مسعاه في البقاء.

وينشد الوصل تحقيق الفوز الـ16 في الموسم الحالي، والتاسع على التوالي، إذ فاز في آخر ثماني جولات متتالية، وذلك للمرة الأولى في تاريخه في دوري المحترفين، علماً بأنه في المجمل لم يتذوق طعم الهزيمة في 18 مباراة متتالية (15 فوزاً وثلاثة تعادلات).

ويدرك لاعبو الوصل أن الانتصار سيعني التقدم خطوة إضافية نحو معانقة اللقب الغائب عن خزائن الفريق لسنوات طويلة، وتوسيع الفارق مؤقتاً إلى 14 نقطة كاملة مع أقرب مطارديه فريق شباب الأهلي صاحب المركز الثاني (37 نقطة).

في المقابل، لايزال حتا يشكل لغزاً محيراً لأنصاره بعجزه عن مفارقة المركز الأخير في جدول الترتيب، إذ لم يحقق سوى فوز وحيد وتعادلين، علماً بأنه أكثر الفرق تعرضاً للخسارة في الموسم الحالي في 14 مباراة، كما يمتلك أضعف خط هجوم، بـ13 هدفاً فقط.

وفي المواجهة الأخرى، يستقبل اتحاد كلباء صاحب المركز العاشر بـ17 نقطة، الساعة 20:30 مساء اليوم، على ملعبه، ضيفه الوحدة الرابع (34 نقطة) في لقاء يتزامن مع عودة التوازن للفريقين، حيث حققا نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة. وكان كلباء قد تأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة على حساب العين، وعودته لسكة الانتصارات في الدوري في الجولة الماضية بفوزه خارج ملعبه على حتا بنتيجة 3-1، وبدوره يرغب الوحدة في الاستمرار في حصد النقاط للبقاء في سباق المنافسة على اللقب رغم فرصته الضعيفة. ويقدم الوحدة مستويات جيدة مع مدربه الصربي غوران، وبلغ نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي يواجه فيه العين مطلع مايو المقبل.

• الوصل يتصدر الدوري بـ 48 نقطة، بفارق 11 نقطة عن شباب الأهلي الثاني.