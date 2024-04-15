«الغبراء» و«الخبيب» بطلا سباقي الوثبة ستاليونز

تُوّجت كل من المهرة «الغبراء» والمهر «الخبيب» بسباقي كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، اللذين أُقيما، أول من أمس، بمضمار تاربس العريق في فرنسا. واجتمع للسباق الأول لكأس الوثبة ستاليونز، 11 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2100 متر، وخطفت المهرة «الغبراء» لمحمد العطية، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، اللقب متفوقة بفارق نصف طول على المهر «الجارف» للخيالة السلطانية العُمانية. وتميّز السباق الثاني لمسافة 1500 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز، بمشاركة 12 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، إلى جانب تميزه بالندية والتكافؤ، بعد أن حسم «الخبيب» للشقب ريسنغ، بإشراف جي لومير، وقيادة انتوين ويرل اللقب بفارق 0.75 طول عن «أسماء الشحانية» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني.