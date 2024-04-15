منصور بن محمد يهنئ حمدان بن محمد بلقب درع السوبر الإماراتي - القطري

رفع سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس نادي شباب الأهلي، بمناسبة فوز الفريق الأول لكرة القدم، بلقب النسخة الأولى من بطولة درع السوبر الإماراتي - القطري، بعد الفوز على شقيقه فريق الدحيل القطري بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أُقيمت على استاد راشد بدبي.

وقال سموّه: «توجيهات وقيادة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعزز من مكانة الرياضة الإماراتية عموماً، ونادي شباب الأهلي خصوصاً، وتدعم تحقيق المزيد من الإنجازات لدى النادي العريق، حامل لقب بطولة دوري أدنوك للمحترفين، وبطل السوبر الإماراتي، الذي أضاف لقباً جديداً لسجلاته الحافلة، بعد فوزه بدرع السوبر الإماراتي القطري، إثر مباراة كبيرة جمعته مع فريق الدحيل الشقيق، حامل لقب بطولة دوري نجوم قطر للمحترفين».

وأضاف سموّ رئيس مجلس دبي الرياضي: «أن تنظيم بطولة درع السوبر الإماراتي - القطري، يؤكد مدى التلاحم بين الشعبين الشقيقين الإماراتي والقطري، وحرص المسؤولين الكُرويين في البلدين على التلاقي، وخوض المنافسات الأخوية التي ترفع من مستوى التنافس الرياضي بين فرق البلدين، وتعزز مكانتهما على الصعيد الإقليمي والقاري، كما تؤكد هذه البطولة مدى التطور الذي تشهده الرياضة في البلدين، ومكانة الرياضة المميزة التي تحتلها في اهتمامات المسؤولين والجماهير في البلدين الشقيقين».

وأكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن «الإنجاز الجديد الذي حققه فريق شباب الأهلي، يؤكد التطور الذي تشهده الرياضة الإماراتية عموماً، ونادي شباب الأهلي خصوصاً على مستوى التنافس في جميع البطولات وجميع الرياضات، فقد أحرز النادي العديد من ألقاب البطولات في جميع الرياضات الفردية والجماعية، كما أن فرق كرة القدم قد فازت بالعديد من ألقاب البطولات خلال الموسم الماضي، بداية من الفريق الأول الذي أحرز بطولة دوري أدنوك للمحترفين وصولاً إلى جميع فرق المراحل السنية التي سيطرت على ألقاب الفئات العمرية التي تتنافس فيها جميعاً، وتحرز ألقابها، كما أن الفريق يقدم أداءً كبيراً خلال الموسم الحالي الذي استهله بالفوز بلقب السوبر الإماراتي، كما أحرز لقب درع السوبر الإماراتي القطري، وهو منافس على لقب بطولة الدوري، وكذلك على لقب كأس صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، وهذا النادي يؤكد مرة أخرى أنه أحد أهم أطراف المنافسة على ألقاب البطولات المحلية والإقليمية، وأنه طرف أساسي في معادلة تطوير الرياضة، بفضل ما يناله من دعم ورعاية وتوجيهات سديدة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس النادي، وجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، ودعم جماهيره الواسعة».