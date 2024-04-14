العروبة يهزم التعاون ويقترب من التأهل إلى دوري المحترفين

حقق العروبة فوزا مهما على مستضيفه التعاون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 27 لدوري الدرجة الأولى، وبات قريباً من التأهل إلى دوري المحترفين، وسجل الهدفين كل من الأوروغوياني فاكوندو فوتينا في الدقيقة (58) والبرازيلي سايمون دي باروس (86)، ليصبح رصيد العروبة 67 نقطة في المركز الاول، بينما تجمد رصيد التعاون عند 36 نقطة في المركز التاسع.

وعزز دبا الفجيرة حظوظه في المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة إلى دوري المحترفين بفوزه على الجزيرة الحمراء برباعية نظيفة ليصبح رصيده 49 نقطة في المركز الثالث وسجل أهدافه، كل من: العماني محمد المربوعي (1)، والبرازيلي ماريوس (12) و الغامبي الفوسيني (28) والعماني سعيد بن عبيد (37).

وفاز الفجيرة بملعبه على ضيفه العربي (5-1) ليصبح رصيده 42 نقطة في المركز الرابع

والعربي 38 في المركز السابع.

وفاز الذيد بملعبه على الظفرة (3-2) ليصبح رصيده 33 في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الظفرة عند 40 نقطة وتراجع للمركز السادس.