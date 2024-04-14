"فئة" من الجماهير لا تحتاج تذاكر لحضور مباراة العين والهلال

قال مصدر عيناوي لـ"الإمارات اليوم" إن فئة من الجماهير سيكون بمقدورها حضور مباراة العين وضيفه الهلال السعودي الثلاثاء المقبل دون تذاكر، وذلك بعد التعديلات التي أجريت في الموسم الحالي على نظام الدخول لحاملي بطاقة "عيناوي" الموسمية.

وأكد المصدر أن كل مشجع يحمل بطاقة "عيناوي" يحق له حضور المباراة بالمجان، بشرط ابراز البطاقة عند المدخل، مشيراً إلى أنه في المواسم السابقة كانت بطاقة "عيناوي" تغطي فقط المباريات المحلية للفريق، ولكن جرى ادخال تعديل عليها في الموسم الحالي.

وأشار إلى أن بطاقة "عيناوي" لا يمكن استخدامها إلا للشخص الذي تحمل إسمه، وأنه سيتم التدقيق عند مدخل البوابات على البطاقة وحاملها للتأكد من التطابق.