«غودولفين» يلمع في مضمار «كينلاند» الأميركي

انتزع الجواد «ماستر أوف ذا سيز» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، لقب سباق «ميكرز مارك مايل» المخصص لخيول الفئة الأولى «غروب 1» لمسافة 1600 متر عشبي، والذي جرى فجر أمس، على مضمار «كينلاند» الأميركي الشهير.

وأضاف «ماستر أوف ذا سيز» لقبه الثالث على المستوى الأعلى «غروب 1» في السباقات الأميركية، والتاسع في مسيرته بعالم السباقات.

وجاء انتصار «ماستر أوف ذا سيز» بقيادة فارسه وليام بيوك، على حساب زميله في الإسطبل ونجم فريق «غودولفين» الجواد «نافال باور» بقيادة الفارس تايلور غافاليوني، إذ هيمن ثنائي «الشعار الأزرق» على مجريات السباق.

وعرف الفارس بيوك كيفية الحفاظ على قدرات «ماستر أوف ذا سيز» خلال المراحل الأولى من السباق، قبل أن يتقدم من الجهة الخارجية للمنافسة على المركز الثالث، ثم إطلاق العنان لقدراته عند دخول المسار المستقيم لمضمار «كينلاند» والانقضاض على الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و37 ثانية و10 أجزاء من الثانية، بفارق طولين وربع الطول عن «نافال باور» الذي حلَّ بالمركز الثاني.

وقال المدرب شارلي آبلبي في تصريحات صحافية: «أظهر (ماستر أوف ذا سيز) براعة في الأداء، وسبق له تحقيق الكثير من الانتصارات على أرضيات سريعة، ولم يكن لدينا أي شكوك في قدراته عندما تكون الأرضية لينة على النحو الذي حقق عليه الفوز اليوم (أمس)».

وأضاف: «كان (نافال باور) بطيئاً بعض الشيء عند الخروج من البوابة، وشعرنا بأنه من المحتمل أن يكون حصاناً قادراً على التقدم إلى الأمام، وضمان وتيرة جيدة للسباق، إلا أن وضع (ماستر أوف سيز) الجيد أعطاه الفرصة للاندفاع بقوة».

واختتم: «قاد الفارسان وليام وتايلور الجوادين بشكل رائع، ونأمل لكل من (ماستر أوف ذا سيز) و(نافال باور) أن يكون موسمهما رائعاً هنا في أميركا، إذ من المتوقع أن يذهب (ماستر أوف ذا سيز) إلى مضمار (شرشل داونز) والمنافسة على لقب سباق (تيرف كلاسيك) لخيول الفئة الأولى في يوم (الديربي)، فيما قد يتجه (نافال باور) إلى مضمار (أكويداكت) لخوض سباق (فورت مارسي) لخيول الفئة الثانية (غروب 2)، ثم انتقالهما معاً إلى مضمار (ساراتوغا) للسباقات الصيفية هناك».

. 01:37:10 الزمن الذي قطع فيه «ماستر أوف ذا سيز» مسافة السباق بالمركز الأول.

. «ماستر أوف ذا سيز» نال لقبه الثالث على المستوى الأعلى «غروب 1» في السباقات الأميركية.