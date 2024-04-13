درع «السوبر الإماراتي القطري» بين شباب الأهلي والدحيل

يخوض شباب الأهلي مواجهة قوية عندما يستضيف الدحيل القطري في صراع على لقب النسخة الأولى لدرع «السوبر الإماراتي القطري» اليوم الساعة 20:30 على استاد راشد في دبي، إذ يسعى «الفرسان» إلى إضافة لقب جديد إلى خزينته.

ويأمل شباب الأهلي أن يقلص الفارق مع العين الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ أندية الإمارات برصيد 35 لقباً، بينما يحتل «الفرسان» المركز الثاني بـ31 لقباً، هي ثمانية ألقاب في الدوري، و10 ألقاب في كأس رئيس الدولة، وخمسة ألقاب في كأس المحترفين، وستة ألقاب في كأس السوبر، ولقب الدوري المشترك، وأخيراً لقب كأس السوبر الإماراتي المغربي.

ويدخل شباب الأهلي اللقاء بصفته حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين في موسم 2022 – 2023، أمّا الدحيل فيخوض المباراة بصفته حامل لقب دوري نجوم قطر في الموسم نفسه.

وتُعد هذه المواجهة التاريخية الأولى بين الفريقين، حيث التقى شباب الأهلي تاريخياً في مواجهات رسمية مع ناديين قطريين، هما السد والغرافة، آخرها فوزه على الغرافة بثمانية أهداف مقابل هدفين في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022، بعدما تعادلا في الذهاب 1-1.

ويقود شباب الأهلي، المدرب الصربي ماركو نيكوليتش (44 عاماً)، الذي تم التعاقد معه في يوليو الماضي، حيث ينشد التتويج بلقبه الثاني في مشواره مع الفريق، هذا الموسم، الذي استهله بالفوز بكأس السوبر الإماراتي، أمّا الدحيل فتعاقد في 12 أكتوبر الماضي مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه (57 عاماً)، الذي سبق أن توّج بالعديد من الألقاب في فرنسا. ويدخل شباب الأهلي المباراة بمعنويات عالية، بعد نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين، وبلوغه الوصافة بعد فوزه في الجولة 18 على الجزيرة 3-2.