العربي بطلاً لكأس السوبر «القطري الإماراتي»

توّج فريق العربي القطري بلقب النسخة الأولى من كأس السوبر القطري الإماراتي يوم أمس، وذلك على حساب الشارقة بعد أن فاز بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بين الطرفين في استاد الثمامة بالعاصمة القطرية الدوحة، وسط حضور جماهيري غفير.

وظهر طرفا اللقاء بمستوى فني ارتقى لمستوى الحدث، وكانت الندية حاضرة بين الجانبين، وظهر ذلك واضحاً خلال التدخلات البدنية القوية، واستبسال خطي الدفاع وتألق حارسي المرمى في مواجهة الهجمات المتبادلة.

وانحصرت الكرة خلال بداية اللقاء بصورة كبيرة في وسط الملعب، مع محاولات هجومية متقطعة كان أغلبها عن طريق الهجمات المرتدة، وكان لافتاً ارتفاع المستوى البدني لطرفي اللقاء، وهو ما أظهرته التدخلات البدنية العنيفة خلال محاولات قطع الكرة.

واندفع الطرفان مع انطلاق الشوط الثاني إلى الأمام من أجل خطف هدف التقدم، وهو ما تسبب في ظهور بعض الثغرات الدفاعية في فريق الشارقة، استثمرها لاعبو العربي بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 58 بواسطة النجم التونسي يوسف المساكني، مستفيداً من تمريرة زميله علاء الدين حسن، والتي ضربت الجدار الدفاعي للشارقة.

وفي ظل التأخر بالنتيجة وجد مدرب الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين نفسه مطالباً بالتخلي عن الحذر الدفاعي، وأجرى تبديلاً هجومياً قضى بخروج الثنائي الدفاعي ماورو كاتينيك وماركوس فينسيوس ودخول كل من سبستيان تيغالي وخالد الظنحاني، وعززه لاحقاً بدخول ماجد سرور وخالد باوزير بديلاً عن ماجد راشد ولوان بيرايرا على التوالي.

وتحسن مردود «الملك» كثيراً وفرض ضغطاً على أصحاب الأرض، وضاعف من محاولاته في الدقائق الأخيرة، خصوصاً عن طريق ماريغا وكايو، لكنها لم تجد طريقها إلى الشباك، لتنتهي المباراة بتتويج العربي باللقب.

. التونسي يوسف المساكني سجل هدف الفوز الوحيد للعربي في المباراة.