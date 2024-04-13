«التوأم» البلوشي عينه على الذهب في «خليجية الشباب»

يشكل التوأم الهيام وفارس البلوشي، ظاهرة في رياضة المبارزة في الإمارات، حيث يواصل الشقيقان البالغان 16 ربيعاً، التمثيل المشرّف لمنتخبات الإمارات في مختلف البطولات، وسيكون التحدي المقبل أمامهما هو المنافسة على الذهب في النسخة الأولى من دورة الألعاب الخليجية للشباب، التي تستضيفها الإمارات من 16 الجاري إلى الثاني من مايو المقبل. وأكد «التوأم» لـ«الإمارات اليوم» جاهزيتهما برفقة منتخب المبارزة، للمنافسة بقوة على المراكز الأولى في الألعاب الخليجية التي تشهد مشاركة 3500 رياضي ورياضية في مختلف الألعاب. وقالت الهيام: «أتطلع وشقيقي - برفقة منتخب الإمارات - إلى التمثيل المشرّف للمبارزة الإماراتية، في المحفل الخليجي الأول من نوعه للشباب».

وأضافت: «منتخب المبارزة منافس دائم على منصات التتويج، ومشاركة شقيقي في البطولة تمنحني الدعم والتشجيع لمواصلة التألق، بالصورة ذاتها لتتويجي يناير الماضي بذهبية كأس آسيا التي استضافتها دبي، في بطولة شهدت أيضاً تتويج فارس بالذهب».

بدوره قال فارس: «نحرص - على الدوام - على رفع راية الدولة في أكبر المحافل الدولية، وهو ما نتطلع إلى تحقيقه في دورة الألعاب الخليجية التي تأتي في عام حققتُ خلاله العديد من الإنجازات، أبرزها نجاحي أخيراً في الجمع بين ذهبيتين قاريتين، بين كأس آسيا في دبي، ثم بطولة آسيا في البحرين خلال فبراير الماضي».

. النسخة الأولى من «الألعاب الخليجية للشباب» تقام في الإمارات وتنطلق 16 الجاري.