العين لغز محيّر.. 4 مباريات من دون انتصار والقادم أصعب

بات فريق العين لغزاً محيّراً لجماهيره بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه في المباريات الأخيرة، وذلك بعد التوقف الدولي الأخير، حيث عجز عن الفوز في أربع مباريات متتالية، على الرغم من أن صفوفه تعززت بعودة مهاجمه الدولي لابا كودجو من الإصابة، وهو ما يمثّل نصف قوته الهجومية الضاربة، كما أن لاعبيه حصلوا على راحة بعد ضغط المباريات بسبب تداخل المنافسات مع بعضها بعضاً، بينما القادم أصعب، حيث يستعد لمواجهة الهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا، الثلاثاء المقبل.

وهذه المرة الأولى منذ بداية الموسم الحالي التي لا يحقق فيها «الزعيم» الفوز في أربع مباريات متتالية، إذ تعادل 1-1 مع الشارقة في الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين، ثم ودّع كأس رئيس الدولة من دور ربع النهائي بعد الخسارة 2-1 أمام كلباء، وخسر بعدها أمام النصر 1-3 في الجولة 18 من الدوري. وأول من أمس، تعادل 2-2 مع الجزيرة في الجولة 13 المؤجلة من الدوري.

توقيت التراجع

وأكثر ما يدعو للقلق في فريق العين هو أن حالة التراجع الحالية تتزامن مع موسم الحصاد، فقد دخل فترة التوقف الدولي وهو ينافس على أربع بطولات (ثلاث محلية ومسابقة قارية)، لكنه الآن بات ينافس عملياً على كأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي بلغ المباراة النهائية فيها، حيث يواجه الوحدة، ودوري أبطال آسيا الذي يخوض فيه نصف النهائي، بينما ابتعد كثيراً عن المنافسة في الدوري، كما ودّع مبكراً بطولة كأس رئيس الدولة.

وتعليقاً على النتائج المتواضعة، قال مدرب العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو في المؤتمر الصحافي بعد لقاء الجزيرة: «لا توجد أسباب لتراجع نتائج العين، ولا يمكن أن نبحث عن أعذار».

وأضاف: «الواقع يؤكد أننا في بعض الأحيان نعمل على تصويب بعض الأخطاء خلال مبارياتنا، لأنه لا توجد لدينا مساحة من الوقت لتصحيح تلك الأخطاء خلال الحصص التدريبية، بسبب ضغط المباريات». كما أشار إلى أن فريقه لايزال يدفع ثمن الأخطاء في هذه المرحلة غير الجيدة، موضحاً أنهم ظلوا يفتقدون الفاعلية المطلوبة أمام المرمى. وحول وضع سفيان رحيمي ومدى جاهزيته لمباراة الهلال، قال: «رحيمي سيكون جاهزاً للمواجهة، فهو لاعب مهم بالنسبة لنا في الفريق».

وعلى الجانب الآخر، أعرب مدرب الجزيرة، الفرنسي غريغوري دوفرينيس عن سعادته بالروح الإيجابية التي أظهرها الفريق في ظهوره الأول مع الجزيرة، بعد أن أسندت إليه المهمة، خلفاً للمدرب الروماني المقال ميريل رادوي.

وقال غريغوري: «متفائل بمستقبل الفريق. كان من المهم جداً لنا أن نبدأ معاً بنتيجة إيجابية. وأعتقد أن الحصول على نقطة في العين، والتسجيل في الدقيقة الأخيرة، هو نتيجة إيجابية».