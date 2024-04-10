%800 نمواً في عوائد كأس السوبر السعودي بنسخة أبوظبي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن النسخة الجارية من بطولة كأس السوبر السعودي التي تُقام في العاصمة أبوظبي، حققت رقماً أسطورياً على مستوى العوائد التسويقية.

وذكر الاتحاد، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن النسخة المُسماة بـ«كأس الدرعية للسوبر السعودي» حققت عوائد تسويقية هي الأعلى في تاريخ البطولة منذ انطلاقها قبل 11 عاماً.

وأشار إلى أن كأس الدرعية للسوبر السعودي سجلت عوائد تسويقية بنسبة نمو بلغت 800% عن النسخة الماضية.

وأكد الاتحاد السعودي أن هذه القفزة التاريخية في العوائد التسويقية، تأتي تتويجاً للشراكة الناجحة مع القطاع الخاص، ممثلاً بالذراع التسويقية «إس إم سي»، وفق استراتيجية مدروسة، وخطط تسويقية طويلة المدى تحظى بأفضل النظم المدعمة بالخبرات.

من جهته، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل: إن «العديد من العوامل تجمعت من أجل تحقيق هذه القفزة القياسية على مستوى عوائد (السوبر)».

وأضاف: «من بين هذه العوامل جودة مسارات العمل التسويقي، والخطط المدروسة للاستفادة من إمكانات الكرة السعودية وشعبيتها وتنافسيتها العالية مع مشاركة أبرز النجوم المحليين والعالميين، ما رفع من تنافسية البطولة وجاذبيتها، وحقق الكثير من الشراكات الاستثنائية».

وأشار المسحل إلى أن بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي باتت منصة تسويقية دولية للتعريف بالمملكة ثقافياً وسياحياً، وأصبحت منتجاً استثمارياً جاذباً للكثير من الجهات في المملكة، وتستقطب أسواقاً جديدة محلياً وعالمياً.