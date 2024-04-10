المهر «صابر» يواجه «نابوكو» في كأس الوثبة اليوم

يستضيف مضمار تولوز الفرنسي العريق، اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري السكب»، الذي يأتي بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي بات لها قاعدة عريضة، واهتمام كبير في أوروبا.

ويتنافس في السباق البالغة جائزته 16 ألف يورو، برعاية النسخة الـ16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، 18 من الخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط، لمسافة 1900 متر، أبرزها المهر «صابر» لياس لإدارة السباقات، بإشراف زافير توماس دوميللو، وقيادة غوليوم غودجاي، و«نابوكو ألموري» لمنصور خليل الشهواني، بإشراف توماس فورسي، وقيادة أوليفييه بيلييه.