شرودر يُخفي فرحة «النصر» صوناً للعِشرة مع العين

حصد مدرب النصر، الهولندي الفريد شرودر، إعجاب جماهير العين على الرغم من انتصاره العريض على فريقهم (3-1)، الذي تسبب في ضربة كبيرة لطموح «الزعيم» في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إذ ضرب شرودر مثالاً يُحتذى في المحافظة على العلاقة الطيبة التي جمعته وفريقه السابق، بإخفائه أي مظاهر لفرحة النصر، وكذلك رفض في المؤتمر الصحافي الحديث عن نقاط ضعف العين الحالية، صوناً للعِشرة التي جمعته مع أسرة العين في الماضي القريب.

وكانت الأنظار متجهة إلى شرودر في عودته إلى استاد هزاع بن زايد خلال مواجهة أول من أمس، ضمن الجولة الـ18 من الدوري، خصوصاً أن هذه الزيارة كانت تتزامن مع مرحلة الحصاد، وأهمية انتصار العين في المباراة من أجل تضييق الخناق على الوصل «المتصدر»، واختلافها عن الأولى التي جمعت بين الفريقين في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وانتهت بفوز «العميد» (2-1).

وقبل صافرة البداية، استلم شرودر جائزة أفضل مدرب لشهر مارس التي تقدمها رابطة دوري المحترفين، وذلك بناء على نتائجه مع الفريق في الشهر الماضي، وكانت الجائزة بمثابة تحفيز للمدرب وفريقه الذي استطاع أن ينهي اللقاء منذ الشوط الأول بتقدمه بثلاثية نظيفة قبل أن تستقبل شباكه هدفاً في الشوط الثاني، لكنه لم يغير من واقع النتيجة.

وعقب نهاية المباراة، أظهر المدرب الهولندي تقديره لجماهير العين، إذ بادر بتحيتها، فيما حرصت بدورها على التصفيق له، كما صافح معظم اللاعبين وتحدث معهم، وأمضى وقتاً أطول مع اللاعب البرازيلي المقيم جوناتاس سانتوس، وهو ما عكس العلاقة الجيدة التي تجمع بين الطرفين، بعكس ما كان يتردد من شائعات في وقت سابق بأن سبب إقالة المدرب هو خلاف مع بعض اللاعبين ومن بينهم جوناتاس.

وواصل المدرب حسن تصرفه تجاه ناديه السابق خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي، إذ أظهر تواضعاً، وأخفى فرحته بالفوز، كما أنه تحفظ عن الرد على بعض الأسئلة من بينها نقاط الضعف في صفوف العين التي استفاد منها في تحقيق الانتصار.

وأشار شرودر إلى أن الفريق الذي يستطيع الانتصار على نادٍ بحجم العين، يمكنه الفوز على أي منافس آخر، مشيراً إلى أن فريقه يأمل الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية، خصوصاً أن لديه مباراة مهمة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، ستجمعه مع جاره شباب الأهلي.

وحول النجاحات التي حققها مع النصر ومن بينها التأهل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وما إذا كان بإمكان فريقه إحراز اللقب، قال شرودر: «كما شاهدتم لقد استطعنا الانتصار في الجولة الحالية على العين الذي أعتقد أنه أحد أفضل الأندية في الدوري، وبما أننا قمنا بذلك، فإن بإمكاننا الانتصار على أي فريق، ونحن نعرف شباب الأهلي منافسنا في نصف النهائي، إنه فريق قوي، ويمتلك لاعبين جيدين».

وفي المقابل، حمّل مدرب العين، الأرجنتيني هيرنان كريسبو مسؤولية الخسارة إلى الأخطاء الفردية للاعبين، مؤكداً أن فريقه ارتكب أخطاء فردية، تتطلب منهم العمل على إصلاحها، كما أشار إلى أنه في الوقت الحالي لا يفكر في مواجهة نصف نهائي دوري أبطال آسيا التي تجمعه الأسبوع المقبل مع الهلال السعودي.

وقال في المؤتمر الصحافي «نمر بلحظات صعبة، والنتيجة التي انتهى بها الشوط الأول أمام النصر كانت قاسية.. مارسنا في الشوط الثاني ضغطاً عالياً على مرمى المنافس، لكننا لم نتمكن من تسجيل الأهداف الكافية للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية».

الفريد شرودر:

• الفريق الذي يستطيع الانتصار على نادٍ بحجم العين يمكنه الفوز على أي منافس آخر.