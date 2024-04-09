«نقطة» تمنح البطائح برونزية دوري السلة

أهدى فارق النقطة في مواجهتي الذهاب والإياب، فريق البطائح، الميدالية البرونزية في بطولة الدوري العام لكرة السلة، بعد فوزه، أول من أمس، على ضيفه الشارقة بفارق خمس نقاط بنتيجة (80-75)، في مباراة الإياب لتحديد المركز الثالث في المسابقة.

واستفاد البطائح من نظام البطولة، بعدما نجح في لقاء الإياب، بالرد على خسارته ذهاباً، الخميس الماضي، أمام الشارقة بفارق أربع نقاط، ليحقق «الراقي» في إجمالي نتيجتي المواجهتين فارق نقطة واحدة، ضمنت له حسم المركز الثالث، وإنهاء الشارقة البطولة بالمركز الرابع.

واحتاج البطائح لضمان انتصاره في موقعة الإياب، إلى فرض لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والرابع بواقع (20-14 و21-13)، خصوصاً أن منافسه الشارقة اكتفى بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني (26-17)، والخروج بالتعادل في الربع الثالث (22-22).

يذكر أن فريقي شباب الأهلي والنصر ينافسان على لقب البطولة، بعدما دشنا، مساء السبت الماضي، أولى مواجهات «سلسلة» الدور النهائي المقامة بنظام «بست أوف 5»، في مباراة انتزع خلالها «فرسان دبي» انتصاراً صعباً، جاء بفارق نقطة واحدة وبنتيجة (99-98)، على أن يعاود الفريقان الأحد المقبل خوض ثانية مباريات السلسلة في الطريق لتحديد هوية البطل المرتقب لدوري كرة السلة.

• مباراة الذهاب انتهت لمصلحة الشارقة بفارق 4 نقاط.



• اللقب بين شباب الأهلي والنصر بنظام «بست أوف 5».