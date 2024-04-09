الحبتور بطل «الماسترز بولو»

ظفر فريق الحبتور بلقب بطولة «الماسترز» للبولو 2024، بعد فوزه على فريق ذئاب دبي بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة ونصف، بعد مباراة متكافئة، فيما فاز فريق «مور رالف ستارز» على فريق «بي بي إس» بنتيجة سبعة أهداف ونصف مقابل سبعة أهداف، بعد مباراة تميزت في معظم فتراتها بالندية والقوة.

من جهته، أعرب رئيس اتحاد البولو، محمد الحبتور، عن سعادته البالغة بنجاح البطولة، وقال في تصريحات صحافية، إن «الفوز والخسارة داخل أسرة البولو لا يعنينا بقدر الأداء، لذلك نعتبر الفرق الأربعة فائزة بكأس البطولة، لأن المستوى جاء مرتفعاً وملبياً لطموحاتنا، وهذا يؤكد أن بولو الإمارات يسير في الاتجاه الصحيح، ويدعونا للتفاؤل بمستقبل اللعبة».

وجاء ختام البطولة مميزاً في أجواء رمضانية، وتميزت المباراتان بتقارب المستوى، رغم تفاوت التصنيف «الهانديكاب»، ما أسهم في ارتفاع المستوى والإثارة معاً.

فوز الحبتور الصعب تحقق بقيادة محمد الحبتور، ومعه النجم الواعد خلف الحبتور وسانتوس أريارتي ودياز البريدي، وجاء على حساب فرق ذئاب دبي بقيادة حبتور الحبتور، ومعه رافيا الملا ونيكولاس بتراشي وماركو فوكاسيا.

ولعب الفريقان بقوة منذ اللحظة الأولى، أملاً في التتويج بالكأس، وشهدت المواجهة الكثير من الندية، وكانت الهجمات سجالاً بينهما، إلا أن خبرة فريق الحبتور، خصوصاً نجمه سانتوس أريارتي، بالتعاون مع محمد الحبتور، رجحت كفة الفريق في الثواني الأخيرة، فخطف هدف الفوز، منهياً المباراة بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة ونصف.

وفي البطولة الفرعية على كأس الترضية، قاد المغربي كريم دريف فريقه «مور رالف ستارز» إلى فوز مستحق على فريق «بي بي إس»، بقيادة توماس بلاسيوس، بنتيجة سبعة أهداف ونصف مقابل سبعة.