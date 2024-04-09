الدوري يعشق الوصل

اغتنم الوصل هدية جاره النصر الذي كان قد عطل العين 3-1، وحقق فوزاً عريضاً على مضيفه عجمان 4-1، أمس، مواصلاً صدارته لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم برصيد 48 نقطة، مبتعداً بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه شباب الأهلي، قبل ثماني جولات من ختام البطولة، علماً بأن لدى «فرسان دبي» مباراة مؤجلة أمام حتا، وفي المقابل تجمدت نقاط عجمان عند 17 نقطة.

بدأ الوصل التسجيل في الدقيقة (20) بواسطة مهاجمه السويسري هاريس سيفيروفيتش، وعزز زميله الكوري الجنوبي سيونغ هيون جونغ (43)، ومع انطلاقة الحصة الثانية ضاعف «الإمبراطور» تقدمه بالهدف الثالث بواسطة فابيو ليما (51) من ركلة جزاء، ولم يفوت علي صالح مهرجان الأهداف، إذ سجل هدفاً بصورة جميلة (62)، فيما سجل عجمان هدفاً شرفياً بواسطة لاعبه الكاميروني روكي مارسيانو (66).

وفي اللقاء الثاني، سيطر التعادل الإيجابي 3-3 على مواجهة الشارقة وضيفه الإمارات، وكان «الصقور» المبادر بالتسجيل بواسطة الأردني نزار الرشدان (30)، وعزز زميله البرازيلي ليثييري سيلفا بالهدف الثاني (37)، لكن مدافع الشارقة الكوري الجنوبي يو مين تشو قلص الفارق (40).

ومع انطلاقة الحصة الثانية، عزز الضيوف تقدمهم بالهدف الثالث بواسطة الإسباني أندرياس إنييستا من ركلة جزاء (55)، لكن «الملك» استعاد اتزانه وقلص الفارق (59) بواسطة الكوري الجنوبي يو مين تشو الذي أحرز هدفه الثاني له ولفريقه، وخطف المالي موسى ماريغا هدف التعادل (64)، وبهذه النتيجة جمع الشارقة النقطة 29، وفي المقابل أصبح رصيد «الصقور» تسع نقاط.