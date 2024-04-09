بالأرقام.. العروبة ودبا الحصن أقرب إلى «الأضواء»

بات العروبة على بعد سبع نقاط لضمان مغادرة دوري الدرجة الأولى، والصعود الرسمي إلى مصاف أندية المحترفين، بعد أن بلغ النقطة الـ64 بفوزه على الفجيرة بهدف نظيف ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ21 بسبب الأحوال الجوية، ليبتعد عن صاحب المركز الثالث دبا الفجيرة بفارق 18 نقطة، خصوصاً أن «النواخذة» تعادل مع ضيفه يونايتد (2-2).

وتمسّك دبا الحصن بالمركز الثاني بتغلبه على ضيفه الظفرة بهدف ثمين رفع رصيده إلى 51 نقطة، معززاً حظوظه بخطف البطاقة الثانية المؤهلة للأضواء.

حسابياً.. لم يتبقَ على نهاية مشوار العروبة في البطولة سوى سبع جولات، وفي المقابل سيخوض دبا الحصن ودبا الفجيرة ثماني جولات، إذ يحتاج العروبة إلى الوصول للنقطة الـ 71 لضمان الصعود الرسمي في حال استمر فريق دبا الفجيرة «الثالث» بتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، ما يعني أن العروبة ودبا الحصن هما المستفيدان الأبرز من الجولة الماضية، والأقرب لحصد بطاقتي الصعود.

ويحتاج دبا الحصن إلى جمع 20 نقطة حتى نهاية الموسم، لضمان التأهل الرسمي، فيما يجب على دبا الفجيرة جمع 24 نقطة، أي الفوز في جميع المباريات المتبقية، وأيضاً تعثر دبا الحصن بمباراتين للحصول على بطاقة مؤهلة.

وفي المقابل، تراجعت فرص يونايتد والظفرة في المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة للأضواء، إذ يمتلك كل منهما 40 نقطة وبذلك يبتعدان بـ11 نقطة عن الوصيف دبا الحصن، إذ تبقت ليونايتد ثماني مباريات مقابل سبع مباريات للظفرة حتى نهاية الموسم، ولكي يتأهلا يحتاج كل واحد منهما إلى الفوز بجميع المباريات المتبقية، إضافة إلى تعرض دبا الحصن ودبا الفجيرة لنزيف في النقاط.

فنياً.. تبرز إلى الواجهة مباريات عدة تُعدُّ مصيرية للفرق التي تنافس على الصعود خلال الجولات المقبلة، فيلتقي العروبة مع مضيفه التعاون، ويحل دبا الفجيرة ضيفاً على الجزيرة الحمراء، ويلعب دبا الحصن مع مصفوت.

ترتيب فرق المقدمة بدوري الدرجة الأولى:

- العروبة: 64 نقطة.

- دبا الحصن: 51 نقطة.

- دبا الفجيرة: 46 نقطة.

- يونايتد: 40 نقطة.

- الظفرة: 40 نقطة.