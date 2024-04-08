«سيمفونية النصر» تُعزف في العين

حسم النصر قمة مباريات الجولة الـ18 لدوري أدنوك للمحترفين أمام مستضيفه العين، وفاز عليه 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد هزاع بن زايد، ليهدي «العميد» الذي وصل إلى النقطة 28 جاره الوصل المتصدر بـ45 نقطة فرصة توسيع الفارق حينما يقابل عجمان مساء اليوم، بينما في المقابل تراجع «الزعيم» إلى المركز الثالث بعد أن تجمد رصيده عند 35 نقطة، في حين تقدم شباب الأهلي إلى الوصافة بوصوله إلى النقطة 37 عقب انتصاره على الجزيرة 3-2 الذي بدوره تجمد رصيده عند 21 نقطة.

وبسط النصر بقيادة مدربه الهولندي الفريد شرودر الذي بدأ الموسم مع العين قبل الانتقال لتدريب النصر سيطرته على مجريات اللقاء، وقص المغربي عادل تاعرابت شريط أهداف اللقاء بهدف مبكر في الدقيقة 10 من علامة الجزاء، وعزّز زميله إيوري ميديروس النتيجة بالهدف الثاني (16) بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف أحمد جشك الهدف الثالث (5+45) بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، بينما سجل اليخاندرو روميرو هدف العين الوحيد (68).

بدوره، تجاوز شباب الأهلي ضيفه الجزيرة بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي أقيم في التوقيت ذاته باستاد راشد في دبي، ولم يجد صعوبة تُذكر في الانتصار العريض، وكان مؤنس دبور افتتح التسجيل في الدقيقة (5)، وعزز زميله إيغور جيسوس بالهدف الثاني (11) وعاد مؤنس دبور وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه (30).

وقلص لاعب الجزيرة خلفان مبارك النتيجة لفريقه (1+45)، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول، وعاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني من علامة الجزاء (83)، لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنب الخسارة.