شباب الأهلي يدشن «نهائي السلة» بفوز صعب على النصر

حقق فريق شباب الأهلي فوزاً صعباً على ضيفه النصر، بفارق نقطة وبنتيجة (99-98)، في انطلاق سلسلة مباريات نهائي دوري السلة، أول من أمس، الذي يقام بنظام «بست أوف 5»، من خمس مواجهات يتحدد على إثرها بطل المسابقة. وحسم شباب الأهلي الفترتين الأولى والثانية بواقع (29-27 و23-17)، وكاد النصر يفرض التعادل بعدما تمكّن من نيل الأفضلية في الفترتين الثالثة والرابعة بواقع (31-25 و23-22)، لكن فارق النقطة حسم المباراة لشباب الأهلي.

ويدين «الفرسان» في انتصاره، إلى تألق محترفه الأميركي كافال لويس، بتسجيله 40 نقطة. ويلتقي الفريقان مجدداً، الأحد المقبل، في ثانية مواجهات «النهائي».