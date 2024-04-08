حمد المنصوري: انتصارات كلباء ستستمر وصولاً إلى «المنطقة الآمنة»

قال حارس مرمى كلباء، حمد المنصوري، إن الفوز الذي حققه الفريق أول من أمس على حتا بنتيجة 3-1 في الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين، ستتبعه انتصارات أخرى إلى أن يصل الفريق إلى المنطقة الآمنة في الدوري، بعيداً عن تهديد الهبوط. ولدى كلباء 17 نقطة، وتفصله تسع نقاط عن المركز قبل الأخير الذي يوجد فيه فريق الإمارات.

وتألق حمد المنصوري في المباريات الأخيرة لفريقه، إذ أسهم بشكل كبير في تأهل كلباء على حساب العين إلى نصف نهائي الكأس، الأربعاء الماضي، ثم خلال الفوز على حتا في الدوري.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم»: «ثقتنا عالية بأن انتصارات الفريق ستستمر، وصولاً إلى المنطقة الآمنة في وسط الترتيب، وسنواصل تقديم المباريات القوية والمعززة بالنتائج الإيجابية في الجولات المقبلة».

واعتبر حمد المنصوري الفوز على حتا أمراً بالغ الأهمية بالنسبة له في مسيرته الكروية، كونه جاء في أول مباراة يبدأها أساسياً في بطولة الدوري.

وقال إن المباراة لم تكن سهلة، خصوصاً بسبب الفارق الزمني البسيط بين مباراتي الكأس والدوري. يُذكر أن الحارس حمد المنصوري (28 سنة) كان قد تأسس في نادي العين، ولعب في فرق المراحل السنية لـ«الزعيم».