أيوسو يُهدي فريق الإمارات للدراجات الفوز الـ 21

قاد الدراج خوان أيوسو، فريق الإمارات لتحقيق الفوز الـ21 في الموسم الحالي، بعد أن حسم لقب طواف «إتسوليا باسك كونتري» في إسبانيا، الذي امتد على مسار جبلي بلغ 137 كيلومتراً، بدءاً وانتهاء في إيبار، حيث وصل أيوسو خلالها إلى وضع متقدم استفاد فيه من الكيلومترات الأخيرة.

وكان أيوسو قد اغتنم فرصته في تلة إيزوا، برفقة الفائز في المرحلة، كارلوس رودريغيز (من فريق إينوس غريناديرز). وعبر الدراجان معاً خط النهاية، حيث حقق أيوسو المركز الثاني للمرحلة السادسة والأخيرة ولقب الطواف، وحل أولاً في المرحلة رودريغيز. وفي التصنيف النهائي للطواف، حل خوان أيوسو أولاً، ثم رودريغيز ثانياً، وثالثاً ماتياس سكيلموز من فريق تريك ليدل.