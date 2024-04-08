برشلونة بطلاً لـ «كأس مينا دبي»

تُوّجت فرق نورويتش ونيوكاسل يونايتد، وملبورن وفورزا وأكاديمية برشلونة دبي، بألقاب بطولة «كأس مينا لكرة القدم» للناشئين التي نظمتها شركة «سي بي إف بيرفورمانس»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي للعام الثالث، بهدف استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة القدم، وشارك فيها أكثر من 700 لاعب مثّلوا 40 فريقاً من بينها 15 فريقاً من مختلف قارات العالم، وأقيمت منافساتها في ملاعب جبل علي للغولف والرماية.

وتوَّج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات العمرية، النجم الإنجليزي السابق تيدي شيرنغهام، سفير البطولة، وعادل البناي، رئيس قسم شركات كرة القدم بمجلس دبي الرياضي، وكريس براون مؤسس كأس مينا، وبحضور عدد من المسؤولين. وأعلنت اللجنة المنظمة أن نجاح البطولة أسهم في اتخاذ قرار بتوسعة إقامتها بداية من النسخة المقبلة التي ستشهد إقامة بطولات في إنجلترا والسعودية والولايات المتحدة، وستتأهل الفرق الفائزة في تلك البطولات لخوض النهائيات التي ستقام سنوياً في دبي.

وجاء تتويج فريق أكاديمية برشلونة في الفئة الأكبر (تحت 16 سنة)، وذلك على حساب «مدينة دبي» في المباراة النهائية بركلات الترجيح (3-2)، بعد التعادل سلباً في الوقت الأصلي للقاء. وفي باقي الفئات، فاز فريق نورويتش بلقب (تحت 12 سنة)، بعد تغلبه على فريق فرسان إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 2-0.

وفي فئة تحت 13 سنة، فاز فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على فريق شيكاغو فاير الأميركي في النهائي بركلات الترجيح (5-4)، بعد التعادل سلباً في الوقت الأصلي.

وفي فئة تحت 14 سنة فاز فريق ملبورن سيتي الأسترالي بالمركز الأول، بعد تغلبه على فريق أطلس المكسيكي في المباراة النهائية التي انتهت بنتيجة 2-1. وفي فئة تحت 15 سنة فاز فريق فورزا بالمركز الأول، بعد تغلبه على فريق مدينة دبي في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.

• شهدت بقية الفئات الأخرى تتويج فرق نورويتش ونيوكاسل يونايتد وملبورن وفورزا.