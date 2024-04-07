دبا الحصن يكسب الظفرة.. ويونايتد يفرض التعادل على دبا

نجح فريق دبا الحصن في التغلب على ضيفه الظفرة بهدف نظيف سجله الايطالي رضا حنيوي في الدقيقة 15 من المباراة التي اقيمت مساء أمس، ضمن الجولة المؤجلة لدوري الدرجة الأولى الـ 21، ليصبح رصيد دبا الحصن 51 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثالث دبا الفجيرة والذي تعادل بدوره مع يونايتد (2-2)، واصبح رصيده 46 نقطة، بينما رصيد يونايتد 40 في المركز الرابع وهو نفس رصيد الظفرة في المركز الخامس.

وسجل هدفي دبا بيدرو هنريكو (38)، والغامبي الفوسيني جاساما (48)، بينما سجل ليونايتد الارجنتيني لويس توريس (2) والسنغالي بكاري (72). وفي باقي النتائج، فاز العربي على الجزيرة الحمراء (4-1)، وتعادل مسافي مع "جلف اف سي" (1-1).