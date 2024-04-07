تتويج بني ياس والجزيرة في بطولة كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو

توج الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الأندية الفائزة ببطولة كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو، التي اختتمت فعالياتها أمس في مدرسة مبارك بن محمد – الحلقة الثانية بأبوظبي. وشهدت البطولة، التي استمرت على مدار يومين، نزالات قوية بين نخبة من ألمع لاعبات الجوجيتسو المصنفات قارياً وعالمياً وسط حضور جماهيري كبير.

حضر جانباً من منافسات اليوم الختامي الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعدد من المسؤولين. وهيمن بني ياس على لقب العديد من الفئات (فوق 18 عاماً، وتحت 18 عاماً، وفئة تحت 16 عاماً)، بينما تمكن نادي الجزيرة من الفوز باللقب في فئة تحت 14 عاماً.

وهنأ عبدالمنعم الهاشمي الأندية الفائزة بلقب البطولة، وثمّن اهتمامها الكبير باللعبة، ودعمها اللاعبات عبر توفير أفضل بيئة تنافسية لهن من صالات تدريب ومدربات ووسائل تحفيز ومشاركات محلية ودولية، مشيداً بتعاون الأندية كافة مع الاتحاد، مشيراً إلى أن هذا التعاون كفيل بإعداد منتخب قوي يملك القدرة على مواصلة تحقيق الإنجازات القارية والعالمية.